В Зауралье курсантов кадетской школы кормят гнилой тушенкой

Работники кухни пожаловались на качество продуктов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Работники кадетской школы города Шадринска пожаловались на некачественные продукты, которыми им приходится кормить детей. Жалобу они направили правозащитнику Александру Андрюкову, который пообещал предать письмо в прокуратуру и Роспотребнадзор.

«Детей кормят не мясом, а одной болонью, вонючей тушенкой. Открываешь ее и вонь стоит», — рассказала Ольга Колмогорова. При этом она уточнила, что тушенка не является просроченной. Сотрудники кухни также сообщили, что получают низкие зарплаты, возникают проблемы с расходными материалами. «Перчатки выпрашиваем, моющих и чистящих средств не дают», — рассказала Колмогорова.

Директор школы Светлана Клаус заверила «URA.RU», что питание в школе качественное, жалоб от родителей и самих учеников на питание не поступало. Она добавила, что с работниками кухни произошел конфликт.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в юргамышской школе детей накормили тушенкой с мясом, похожим на щупальца, а позже дети нашли в каше червя.