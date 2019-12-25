24 декабря 2019

В Зауралье появился новый генерал ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Мероприятие, посвященное 25-летию Курганской областной Думы. Курган, лисовский сергей, шумков вадим, богомолов
Исмаил Раджабов (на фото во втором ряду) предпочитает держаться в тениФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник управления ФСБ по Курганской области Исмаил Раджабов получил звание генерала. Эту информацию «URA.RU» сообщили несколько источников, близких к силовым структурам.

«Новость о присвоении Раджабову звания генерала не афишируют, потому что это произошло сразу после событий на Лубянке. Не до праздников», — сообщил инсайдер. В пресс-службе УФСБ по Курганской области не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

В Москве 19 декабря возле здания ФСБ на Большой Лубянке житель Подмосковья Евгений Манюров открыл огонь, в результате погибли двое силовиков, еще пять человек были ранены. Сам стрелок был ликвидирован.

Как ранее сообщало «URA.RU», Исмаил Раджабов прибыл в Курган в октябре 2018 года, он сменил на посту Дмитрия Сивака.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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