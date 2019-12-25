В Зауралье появился новый генерал ФСБ

Исмаил Раджабов (на фото во втором ряду) предпочитает держаться в тени
Начальник управления ФСБ по Курганской области Исмаил Раджабов получил звание генерала. Эту информацию «URA.RU» сообщили несколько источников, близких к силовым структурам.
«Новость о присвоении Раджабову звания генерала не афишируют, потому что это произошло сразу после событий на Лубянке. Не до праздников», — сообщил инсайдер. В пресс-службе УФСБ по Курганской области не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.
В Москве 19 декабря возле здания ФСБ на Большой Лубянке житель Подмосковья Евгений Манюров открыл огонь, в результате погибли двое силовиков, еще пять человек были ранены. Сам стрелок был ликвидирован.
Как ранее сообщало «URA.RU», Исмаил Раджабов прибыл в Курган в октябре 2018 года, он сменил на посту Дмитрия Сивака.