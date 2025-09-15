От подростковой драмы до голливудской сатиры: обзор итогов «Эмми-2025», фото

В Лос-Анджелесе завершилась 77-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми». Триумфаторами вечера стали драматический сериал «Больница Питт», мини-сериал «Переходный возраст» и комедия «Киностудия». 15-летний актер Оуэн Купер стал самым молодым обладателем «Эмми» в истории. Подробнее о номинантах и победителях — в материале URA.RU.
Победители премии «Эмми» 2025
Церемония, прошедшая в ночь на 15 сентября в театре Peacock под руководством стендап-комика Нейта Баргатзе. Церемония запомнилась неожиданными победами и эмоциональными моментами.
Абсолютным лидером по числу наград стала комедия «Киностудия» от Apple TV+, получившая 13 статуэток и установившая новый рекорд для комедийных сериалов. Мини-сериал «Переходный возраст» от Netflix и криминальная драма «Пингвин» от HBO забрали по 9 наград каждый. «Разделение» от Apple TV+, несмотря на лидерство по номинациям (27), получило 8 статуэток.
Лучшие драматические сериалы и актеры
Лучший драматический сериал: «Больница Питт»
Медицинская драма HBO стала первым сериалом о врачах, получившим главную награду за последние 30 лет. «Больница Питт» рассказывает о сотрудниках отделения неотложной помощи в вымышленной травматологической больнице Питтсбурга, которые сталкиваются с нехваткой персонала и ресурсов в постпандемийном мире. Каждый эпизод охватывает один час 15-часовой рабочей смены.
Лучший актер в драматическом сериале: Ноа Уайли («Больница Питт»)
Уайли, знакомый зрителям по «Скорой помощи», вернулся к медицинской тематике в роли доктора Майкла «Робби» Робинавича, который все еще переживает травму, полученную во время пандемии COVID-19. Это первая «Эмми» для актера после нескольких номинаций в 1990-х годах.
Лучшая актриса в драматическом сериале: Бритт Лоуэр («Разделение»)
Научно-фантастический триллер Apple TV+ о сотрудниках компании, согласившихся на процедуру разделения памяти на рабочую и личную, получил две актерские награды. Бритт Лоуэр сыграла одну из ключевых сотрудниц загадочной корпорации.
Лучшие актеры второго плана в драме:
- Трэмелл Тиллман («Разделение») — первый афроамериканец, получивший награду в этой категории
- Кэтрин ЛаНаса («Больница Питт») — победила, обойдя четырех актрис из «Белого лотоса»
Лучшая режиссура драмы: Адам Рэндалл («Медленные лошади»)
Лучший сценарий драмы: Дэн Гилрой («Андор»)
Лучшие комедийные сериалы и актеры
Лучший комедийный сериал: «Киностудия»
Сатирическая комедия от Apple TV+ рассказывает о продюсере Мэтте Ремике (Сет Роген), который получает повышение и становится главой кинокомпании Continental Studios. Герою приходится балансировать между коммерческими требованиями, странными капризами звезд и собственными творческими амбициями во время работы над дорогостоящим супергеройским фильмом.
Лучший актер в комедийном сериале: Сет Роген («Киностудия»)
Роген не только сыграл главную роль, но и выступил режиссером и сценаристом проекта вместе с давним соавтором Эваном Голдбергом. Трио наград (за актерскую игру, режиссуру и сценарий) стало настоящим триумфом для комика.
Лучшая актриса в комедийном сериале: Джин Смарт («Хитрости»)
Комедия о стендап-комике, которая становится наставницей молодой коллеги, завершилась после четырех сезонов. Для Смарт эта награда стала очередным подтверждением ее таланта и закономерным завершением успешного проекта.
Лучшие актеры второго плана в комедии:
- Ханна Айнбиндер («Хитрости») — партнерша Джин Смарт по съемочной площадке
- Джефф Хиллер («Кто-то где-то») — неожиданная победа, обошел Харрисона Форда, впервые номинированного на «Эмми»
Лучшая режиссура комедии: Сет Роген и Эван Голдберг («Киностудия»)
Лучший сценарий комедии: Сет Роген, Эван Голдберг, Питер Хайк, Алекс Грегори, Фрида Перес («Киностудия»)
Лучшие мини-сериалы и актеры
Лучший мини-сериал: «Переходный возраст»
Британская драма от Netflix, созданная Джеком Торном и Стивеном Грэмом, рассказывает о 13-летнем Джейми Миллере, арестованном по подозрению в убийстве одноклассницы. Четырехсерийный проект, каждый эпизод которого снят одним непрерывным дублем, поднимает темы подростковой травли, радикализации в интернете и психологических проблем современных тинейджеров.
Лучший актер в мини-сериале: Стивен Грэм («Переходный возраст»)
Грэм сыграл отца обвиняемого подростка, который пытается справиться с ужасающей реальностью и поддержать сына, одновременно сомневаясь в его невиновности.
Лучшая актриса в мини-сериале: Кристин Милиоти («Пингвин»)
Единственная актерская награда гангстерского спин-оффа из вселенной «Бэтмена». Милиоти сыграла в драме HBO, где ее партнером был Колин Фаррелл в образе знаменитого злодея Пингвина.
Лучшие актеры второго плана в мини-сериале:
- Оуэн Купер («Переходный возраст») — 15-летний актер стал самым молодым обладателем «Эмми» в истории
- Эрин Доэрти («Переходный возраст»)
Лучшая режиссура мини-сериала: Фил Барантини («Переходный возраст») Лучший сценарий мини-сериала: Джек Торн и Стивен Грэм («Переходный возраст»)
Другие значимые победы на «Эмми 2025»
«Белый лотос», фаворит прошлогодней церемонии, не смог повторить успех, хотя и получил 23 номинации. «Андор», научно-фантастический сериал из вселенной «Звездных войн», был отмечен за сценарий, что стало одной из пяти наград проекта.
Вопреки ожиданиям, популярный сериал «Одни из нас» по мотивам видеоигры не получил ни одной основной награды, несмотря на 16 номинаций. Педро Паскаль, сыгравший главную роль, уступил Ноа Уайли.
Лучшее ток-шоу: «Позднее шоу со Стивеном Кольбером»
Ведущий и особенности церемонии «Эмми 2025»
Нейт Баргатзе, самый успешный стендап-комик в мире, чьи выступления собрали $80 млн в прошлом году, впервые вел церемонию «Эмми». Он придумал оригинальный способ контролировать длительность благодарственных речей: пообещал пожертвовать $100 тыс. на благотворительность, вычитая по $1 тыс. за каждую секунду превышения лимита в 45 секунд. К концу церемонии сумма пожертвования составила $350 тыс.
Шоу открылось скетчем в стиле Saturday Night Live, где Баргатзе играл изобретателя телевидения Фило Т. Фансуорта. «Мы создаем мир, в котором лучшие художники будут предлагать потрясающие истории, которые в будущем миллионы людей посмотрят на экранах своих смартфонов, сидя в туалете», — шутил ведущий.
Неожиданности на церемонии «Эмми 2025»
Главной неожиданностью стала победа «Больницы Питт» как лучшего драматического сериала. Проект отставал по числу наград в других номинациях, но сумел получить главный приз.
Отсутствие наград у Харрисона Форда, впервые номинированного на «Эмми» за роль в «Терапии», разочаровало многих поклонников актера. Джефф Хиллер из малоизвестного сериала «Кто-то где-то» обошел легендарного актера в категории «Лучший актер второго плана в комедийном сериале».
Также удивила победа Кэтрин ЛаНасы («Больница Питт») в номинации «Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале», где она обошла сразу четырех актрис из популярного «Белого лотоса».
