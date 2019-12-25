Полицейские учения с разгоном школьников в Татарстане признали незаконными

Привлечение девятиклассников для учений отдела полиции в сельском поселении Татарстане по разгону митингов признано незаконным. К такому выводу пришла прокуратура республики Татарстан по итогам проверки.
«Привлечение несовершеннолетних к учениям личного состава органа внутренних дел являлось незаконным», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Отмечается, что полицейские и сотрудники школы грубо нарушили права учеников и поставили под угрозу их здоровье и жизнь, пишет RT.
По данным прокуратуры, решение перенести учения полиции на территорию школы было принято после того, как глава сельского поселения отказал предоставить для этого территорию парка отдыха. Прокуратура внесла представление главе района и начальнику местного ОМВД, а также передала материалы проверки следственным органам.
Как писало «URA.RU», ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлены занятия по разгону митингов в школьном дворе. После этого сотрудники полиции пришли к девушке, которая опубликовала ролик. Позже стало известно, что глава МВД РФ Владимир Колокольцев дисциплинарно наказал главу полиции Татарстана Артема Хохорин, напоминает агентство Nation News.