Семья пропавшего на Ямале вахтовика считает, что он попал в рабство

Пропавшего на Ямале вахтовика ищут с начала декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Родственники пропавшего на Ямале вахтовика Сергея Теплоухова обратились за помощью на «Первый канал». По их мнению, мужчина мог попасть в рабство, а полиция бездействует. Копию письма в редакцию программы «Мужское/Женское» (ведущие Александр Гордон и Юлия Барановская — прим. ред.) «URA.RU» предоставила жена пропавшего Светлана Теплоухова.

«Здравствуйте уважаемая редакция первого федерального канала, программа „Мужское/Женское“. Хочу обратиться за помощью в поисках моего брата Теплоухова Сергея Александровича», — говорится в письме.

Уроженец Волгограда 32-летний Сергей Теплоухов пропал в начале декабря. Мужчина собирался лететь домой, но пропустил рейс из Нового Уренгоя. В ориентировке указано, что среди особых примет — тонкий шрам в виде царапины с правой стороны возле носа.

В обращении родственники также подчеркнули бездействие полиции: «Заявление было принято, но увы, сотрудники бездействуют, по необъяснимым нам причинам […] Полиция на наши вопросы не отвечает, никак не контактирует, даже мешает. Как будто, они не заинтересованы в его поиске. Мы написали обращение в прокуратуру Нового Уренгоя, а также в Москву, но все безрезультатно».

По их мнению, кто-то удалил все данные с google-аккаунта Сергея: «Мы были вынуждены подключить к поискам добровольный поисковый отряд „Лиза Алерт“, который обыскал окрестности, но безрезультатно. Судя по всему, там замешаны серьезные люди и, по нашему мнению, держат людей в рабстве».

В пресс-службе УМВД по ЯНАО агентству сообщили, что материалы переданы в Следственный комитет. «Сотрудники полиции, МЧС и другие службы занимаются поисками данного гражданина». В СУ СКР по ЯНАО сообщили, что специалисты ведомства проводят доследственную проверку: «Мы занимаемся этим делом. Разыскиваем его».