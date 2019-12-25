Курганский прокурор раскритиковал бюджет города на 2020 год

Прокурор Кургана Вадим Суровцев раскритиковал бюджет Кургана на 2020 год. Он заявил, что важные статьи недофинансируют, передает корреспондент «URA.RU» с заседания Курганской городской думы.
«В проект бюджета в недостаточном объеме включены средства на исполнение судебных решений», — заявил Суровцев. Он уточнил что на денежные выплаты за жилые помещения собственникам по решению судов необходимо 80 млн рублей, однако в бюджет заложено всего 10% от этой суммы. Деньги на предоставление жилья по соцнайму (около 42 млн рублей) не предусмотрены вовсе. На капитальный ремонт 25 домов требуется 33 млн рублей, однако в бюджет заложен лишь один миллион. Он предложил внести в бюджет необходимые суммы.
Депутаты договорились, что протокольно запишут требование прокурора и в первом квартале 2020 при корректировке бюджета найдут возможность увеличить социально значимые расходы.