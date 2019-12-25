24 декабря 2019

Курганский прокурор раскритиковал бюджет города на 2020 год

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол - проблемы АО
Вадим Суровцев (слева) раскритиковал бюджет КурганаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокурор Кургана Вадим Суровцев раскритиковал бюджет Кургана на 2020 год. Он заявил, что важные статьи недофинансируют, передает корреспондент «URA.RU» с заседания Курганской городской думы.

«В проект бюджета в недостаточном объеме включены средства на исполнение судебных решений», — заявил Суровцев. Он уточнил что на денежные выплаты за жилые помещения собственникам по решению судов необходимо 80 млн рублей, однако в бюджет заложено всего 10% от этой суммы. Деньги на предоставление жилья по соцнайму (около 42 млн рублей) не предусмотрены вовсе. На капитальный ремонт 25 домов требуется 33 млн рублей, однако в бюджет заложен лишь один миллион. Он предложил внести в бюджет необходимые суммы.

Депутаты договорились, что протокольно запишут требование прокурора и в первом квартале 2020 при корректировке бюджета найдут возможность увеличить социально значимые расходы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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