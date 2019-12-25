На Ямале родители просят ввести униформу для учителей

Пока введение униформы для учителей не рассматривается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Ноябрьска (ЯНАО) критикуют откровенные наряды учителей и предлагают ввести для преподавателей униформу. Голосование проходит в местном паблике социальной группы «Вконтакте».

«А я вообще за форму у учителей. Дети в форме, почему учителя без? Врачи, полицейские, РЖДшники, другие служащие — все в форме или спецодежде, и никого это не оскорбляет», — говорится в голосовании, которое опубликовано в социальной группе «Нетипичные родители Ноябрьска». Этот вариант ответа поддержали 287 пользователей.

Всего в опросе приняли участие более 600 человек. Мнения жителей разделились. «В моей школе учительница истории всегда ходила с нормальным таким декольте. Это не мешало ей быть дико харизматичным и увлеченным педагогом. Мальчики зато на истории сидели тихо-тихо», — пишет Злата Граната. «Какая форма у учителей? Давайте у офисных работников тоже сделаем. Обычного дресс-кода достаточно будет», — комментирует Алена Милая. С девушкой солидарны около 300 подписчиков.

В департаменте образования Ноябрьска «URA.RU» сообщили, что введение униформы для учителей не рассматривалось и не рассматривается. На данный момент преподаватели при выборе одежды обязаны руководствоваться Трудовым кодексом и правилами внутреннего трудового распорядка.