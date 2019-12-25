Почти у половины депутатов Госдумы обнаружили лишний вес

Практически у половины депутатов Госдумы констатировали ожирение. К такому выводу пришла врач-диетолог Марият Мухина.
По мнению специалиста, у большинства политиков присутствует начальная степень ожирения. «Из 449 народных избранников у 196 (43,6%) имеется разная степень ожирения. У 121 (26,9%) депутата мы можем наблюдать первую степень ожирения, у 64 (14,2%) — вторую, а у 11 (2,4%) — третью степень ожирения», — цитирует диетолога телеканал РЕН-ТВ.
56% депутатов проблем с лишним весом не имеет. При этом врач отметила, что к набору лишних килограммов в Госдуме больше предрасположены мужчины, но это обуславливается тем, что среди 449 парламентариев женщин всего 70. Однако если женщины и страдают ожирением, то чаще всего второй или третьей степени.
Также врач рассказала, что проводила свое исследование визуально, оценивая фотографии членов Госдумы на официальном сайте учреждения, где депутаты изображены в половину роста. Она отметила, что в исследовании могут быть погрешности, так как за это время кто-то из политиков мог похудеть.