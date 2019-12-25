К саммитам ШОС и БРИКС аэропорт Челябинска будет принимать самолеты в любую погоду

Полностью модернизировать воздушную гавань Челябинска планируется к 2020 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Аэродромный комплекс международного аэропорта имени Курчатова в Челябинске будет полностью реконструирован к летним саммитам стран ШОС и БРИКС 2020 года. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Об этом заявил «URA.RU» 25 декабря губернатор региона Алексей Текслер.

«Если бы не саммиты, то нового аэропорта в Челябинске ждали бы еще несколько лет. Теперь у нас завершается реконструкция аэродромного комплекса, взлетно-посадочных полос, оборудования управления полетами, — заметил, отвечая на вопрос корреспондента агентства, губернатор. — Появится 30 новых мест стоянки самолетов, аэродром будет соответствовать повышенной, III категории ИКАО. Все это существенно расширяет возможности воздушной гавани по приему самолетов, в том числе в плохую погоду».

Третья категория ИКАО подразумевает возможность приземлять самолеты с использованием системы автоматической посадки, в ряде случаев в условиях нулевой видимости.

19 июля на встрече с губернатором президент РФ Владимир Путин сообщил, что часть мероприятий — в том числе с участием глав государств — будут перенесены в Санкт-Петербург. При этом Челябинск получил весь объем федеральных средств, предназначенных на подготовку к саммитам. Правительство РФ включило реконструкцию аэропорта в госпрограмму «Развитие транспортной системы», выделив из федерального бюджета 1 млрд рублей.