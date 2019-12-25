Курганский депутат предложил забрать деньги у мэра, чтобы расплатиться с долгами бань

Яков Сидоров нашел способ расплатиться с долгами курганских бань Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской городской думы Яков Сидоров предложил предусмотреть в бюджете города деньги на выплату долгов муниципального предприятия «Бытовые услуги». Об этом он заявил на заседании думы, передает корреспондент «URA.RU».

«Задолженность МУП „Бытовые услуги“ на сегодняшний день составляет 5,3 млн рублей», — доложил Сидоров. По его данным, только за уголь предприятие должно более 925 тысяч рублей, а за налоги — более трех миллионов. Бюджет Кургана на 2020 год не предусматривает выделения денег на покрытие этих долгов. «Это банкротство на любом этапе», — подчеркнул депутат.

«Предложение следующее: пересмотреть бюджет в части. А именно раздел, который касается финансирования департамента жилищно-коммунального хозяйства», — предложил Сидоров. Необходимые деньги, по его словам, можно взять с другой статьи расходов — на функционирование высшего должностного лица муниципалитета. На эти цели заложено 1,19 млрд рублей. «Я думаю, что если на пять миллионов убавить эту сумму, ничего в мире существенного не произойдет», — считает депутат. Это предложение не получило поддержки большинства депутатов.

11 декабря, на предыдущем заседании городской думы, глава Кургана Андрей Потапов предложил Сидорову возглавить МУП «Бытовые услуги», которое занимается развитием муниципальных бань. Сидоров в разговоре с «URA.RU» заявил, что считает это предложение провокацией, однако позже действительно написал заявление о трудоустройстве на предприятие с 1 февраля 2020 года. Чтобы возглавить городские бани, ему придется приостановить статус адвоката.