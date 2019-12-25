Вместо поездов вдоль набережной Перми к 2023 году пустят трамваи Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Министерство транспорта России подписало приказ о закрытии железнодорожного сообщения между станциями Пермь I и Пермь II. Точная дата прекращения движения по данному участку пока не называется.

«Приказ должен вступить в действие через две недели, то есть уже в январе 2020 года», — рассказал на брифинге в «Коммерсант-Прикамье» министр транспорта Прикамья Николай Уханов. Он пообещал назвать дату прекращения движения поездов 26 декабря.

Изменения в расписания поездов, проходящих по данной ветке, уже начались. В частности, поезд № 12 «Москва—Новый Уренгой» пойдет в обход Перми, но пока продолжает останавливаться на станции «Пермь II». В краевом минтрансе рассказали «URA.RU», что строительство первого этапа трамвайной линии на месте закрытой железнодорожной ветки начнется в августе 2020 года.

С предложением о закрытии движения по Горнозаводской ветке в сентябре 2017 года выступил губернатор Прикамья Максим Решетников во время встречи в Перми с президентом страны Владимиром Путиным. Планируется, что к трехсотлетию Перми (2023 году) вдоль Камы вместо поездов начнут ходить трамваи.