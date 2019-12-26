Власти Зауралья объявили распродажу госимущества на десятки миллионов

Бывшее здание училища культуры (желтое в правой части фото) в очередной раз пытаются продать Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сразу несколько объектов недвижимости выставило на продажу правительство Курганской области. Информация об аукционе, назначенном на 22 января 2020 года, опубликована на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений.

Самый дорогой лот в 19,5 млн рублей — помещение в 1,5 тысячи кв.м в здании, расположенном в центре Кургана — по улице Куйбышева, 67. Ранее в нем располагалось училище культуры, но уже много лет здание пустует. Попытки продать его предпринимались неоднократно, но желающих купить такую недвижимость не нашлось.

Также на продажу выставлено здание площадью 463,5 кв.м в центре Кургана на улице Советской, 143. Это объект культурного наследия «Дом жилой Я.Н. Стрельникова». «Начальная цена имущества — 12 128 800 рублей», — отмечается в аукционной документации. Сейчас здесь расположен Курганский областной центр медицинской профилактики.

За каждое из двух нежилых помещений в доме по улице Куйбышева, 87, власти просят более пяти миллионов рублей, еще за одно помещение — более 2,5 млн. В этом здании, в частности, располагаются областной комитет по делам архивов и городская типография. Кроме того, продаются гараж по улице Омской в Кургане (411 кв.м, более 2,1 млн рублей), здание магазина в Мишкино (272,4 тысячи рублей) и здание стоматологического отделения в Каргаполье (374,6 тысячи рублей).

Ранее «URA.RU» сообщало, что власти Зауралья продают 49% акций крупнейшей в регионе сети аптек — АО «Курганфармация», а также акции четырех крупных дорожных предприятий. Торги были назначены на 19 декабря, однако ни одной заявки на них не поступило.