Губернатор Ямала встал на защиту животных

Окружные власти предлагают продлить запрет охоты на диких оленей и овцебыков Фото: pixabay.com

Власти Ямала планируют запретить жителям округа охотиться на дикого северного оленя (ДСО) и овцебыка. Запрет будет действовать с 2020 по 2024 год. Проект постановления был опубликован на сайте окружного правительства. После того, как документ пройдет все процедуры, его подпишет губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

«Запретить на территории ЯНАО, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, промысловую, любительскую и спортивную охоту на дикого северного оленя и овцебыка с 01 августа 2020 года по 01 августа 2024 года», — говорится в тексте документа.

В округе уже действовал запрет на охоту на дикого северного оленя с 1 августа 2015 года по 1 августа 2020. В пресс-службе окружного правительства «URA.RU» сообщили, что на тот момент численность дикого северного оленя составляла 17 500 особей. «По итогам мониторинговых работ 2019 года численность ДСО составила 18300 особей. За период введенного запрета удалось стабилизировать численность дикого северного оленя», — отметили в правительстве.

Там добавили, что, несмотря на полученные данные, долгосрочный тренд численности ДСО продолжает оставаться негативным: «Дополнительный пресс охоты не позволит получить положительную динамику роста вида. В целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания, предлагается продлить запрет на использование охотничьего ресурса».

В пресс-службе также отметили, что в 2016 году численность овцебыка в вольере превысила норму и 50 особей овцебыка переселили на общедоступные охотничьи угодья в Приуральском районе: «В целях обеспечения охраны охотничьего ресурса (овцебык) и роста численности данного вида предлагается установить запрет на использование охотничьего ресурса с 1 августа 2020 года по 1 августа 2024 года».