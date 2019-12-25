Путин засомневался, что россияне чувствуют перемены к лучшему

Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян чувствуют в своей жизни перемены к лучшему. Таким мнением он поделился, комментируя эффективность реализации национальных проектов, сообщает «Интерфакс».
Путин заявил, что приоритетным результатом работы правительства являются перемены, которые россияне смогут почувствовать на себе. «Не уверен, что у большинства людей есть сейчас такое ощущение», — отметил глава государства на заседании Президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он добавил, что об этом говорят и результаты опросов общественного мнения, проводящихся разными организациями, в том числе Федеральной службой охраны.
Помимо национальных проектов, Путин обозначил и другие сферы, в которых пока не удалось достичь запланированных показателей. В том числе это показатели смертности россиян от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, которые пока не удалось снизить, как планировалось.
Также президент России заявил, что государству нужно поддерживать экспорт, и выступил против внесения корректировок в национальные проекты, которые понизят уровень их амбициозности.