У Гарика Харламова оказались темы-табу для шуток

Гарик Харламов рассказал, на какие темы никогда не будет шутить

Резидент Comedy Club Гарик Харламов заявил, что для него существует целый ряд тем, над которыми он никогда не будет шутить. Комик, например, отказывается произносить со сцены шутки на тему терактов, инвалидности и религиозных чувств.

«Существуют темы, над которыми я бы никогда не взялся шутить: теракты, болезни, геноцид», — рассказал Хармалов в интервью RT. Кроме того, он отметил, что никогда не позволит себе «смеяться над инвалидностью, над религиозными чувствами людей».

Резидент Comedy Club при этом предупредил, что нужно помнить о том, что «шутка шутке рознь». «Одно дело шутить над инвалидом, другое дело шутить над некой проблемой — причем так, чтобы никому не было обидно», — подчеркнул комик, добавив, что это очень «тонкая материя».

Харламов признался, что прежде чем шутка будет произнесена в эфире, она проходит «сито из авторов, редакторов, продюсеров». К такому фильтру Харламов относится спокойно: «юмор — вещь субъективная: одному смешно, другому нет».

Ранее юморист Максим Галкин заявил о цензуре на российском телевидении. Он отметил, что раньше можно было шутить на политические темы, а сейчас «не все можно говорить».