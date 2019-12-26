США готовят кибератаку против российской элиты

Американские власти готовятся к кибервойне с российскими чиновниками Фото: unsplash/

Военное командование США пригрозило кибератакой России, если в 2020 году будет замечено вмешательство в президентские выборы. Под удар в первую очередь попадет политическая и экономическая элита страны, пишет Washington Post со ссылкой на источники среди чиновников США.

Собеседники издания уточнили, что атаке не подвергнется российский лидер Владимир Путин, так как это выглядело бы «слишком провокационным».

Киберкомандование США отмечает, что они могут получить доступ к конфиденциальной информации о представителях российского руководства. Не исключается также возможность найти разногласия между отдельными чиновниками. Как уточняет издание, кибератаки пройдут не без участия ЦРУ и госдепартамента США.

Месяц назад американская разведка доложила о неком секретном докладе, согласно которому руководство России, якобы, собирается привлечь хакеров для того, чтобы «сеять разногласия среди американцев и намеренно обострять существующие противоречия в обществе», сообщает «Лента.ру».

По данным издания, киберкомандование США уже начало атаку на троллей-американцев в соцсетях, которые, предположительно, действуют по заданию российского Агентства интернет-исследований.