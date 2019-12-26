Опубликован список живущих на Западе детей советской элиты

Многие дети бывших советских лидеров сейчас живут в США и других западных странах Фото: unsplash.com

Потомки советских лидеров Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева и Михаила Горбачева живут в западных странах, а некоторые из них вообще не говорят по-русски. В России проживают только родственники Георгия Маленкова и Константина Черненко.

«Почти все родственники Владимира Ленина по линии отца его матери, Александра Бланка, сейчас живут в Швеции и США. Дочь старшего сына Сталина, Якова Джугашвили, Галина, вышла замуж за гражданина Алжира и родила от него сына Селима. Правнук Сталина, Виссарион Джугашвили (внук Якова Джугашвили), в недавнем прошлом — грузинский режиссёр, вот уже 15 лет как перебрался в Нью-Йорк. Еще одна внучка генералиссимуса, Крис Эванс, тоже живет в США, в Портленде, и ни слова не понимает по-русски», — пишет издание «Наша версия».

Кроме того, по информации издания, правнучка Никиты Хрущева Нина уже долгие годы живет в США. В своих публичных выступлениях она резко осуждает «аннексию Крыма», диаметрально расходясь в этом вопросе с младшим сыном Хрущева Сергеем, также живущим в Америке. Правнуки Леонида Брежнева по линии его сына Андрея Дмитрий и Леонид окончили Оксфордский университет. Один вернулся на родину, другой остался жить в Англии. Племянница генсека, дочь его младшего брата Якова Любовь Брежнева, живет в Калифорнии и пишет мемуары, которые американцы охотно издают. Кроме того, родственники первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева тоже живут на Западе: его дочь Ирина проживает в США, а старшая внучка советского лидера Ксения — в Германии.

Ранее «URA.RU» подробно рассказывало о том, что на сегодняшний день в западных странах также постоянно проживают сразу несколько видных членов команды первого президента России Бориса Ельцина. Большинство из них активно критикует нынешние власти РФ. В частности, по информации СМИ, на Западе живут бывшие высокопоставленные чиновники Альфред Кох, Андрей Козырев, Андрей Илларионов и Андрей Вавилов.