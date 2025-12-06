Медведев ответил Маску, который захотел ликвидировать ЕС
Дмитрий Медведев согласился с Илоном Маском о том, что ЕС нужно ликвидировать
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев согласился с мнением американского бизнесмена Илона Маска, что Евросоюз должен быть ликвидирован. Ответ зампред Совбеза опубликовал в соцсетях.
Маск сегодня написал, что «ЕС должен быть упразднен, а суверенитет возвращен отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ». «Именно», — ответил Медведев Маску в соцсети X.
Призывы бизнесмена прозвучали на фоне раскола в ЕС. Одним из предметов споров стало обсуждение конфискации замороженных активов России. Также лидеры Европы не могут договориться о том, следует ли продолжать поддерживать Украину.
