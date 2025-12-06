Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Медведев ответил Маску, который захотел ликвидировать ЕС

Медведев согласился с призывом Маска ликвидировать ЕС
06 декабря 2025 в 19:23
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Дмитрий Медведев согласился с Илоном Маском о том, что ЕС нужно ликвидировать

Дмитрий Медведев согласился с Илоном Маском о том, что ЕС нужно ликвидировать

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев согласился с мнением американского бизнесмена Илона Маска, что Евросоюз должен быть ликвидирован. Ответ зампред Совбеза опубликовал в соцсетях.

Маск сегодня написал, что «ЕС должен быть упразднен, а суверенитет возвращен отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ». «Именно», — ответил Медведев Маску в соцсети X. 

Призывы бизнесмена прозвучали на фоне раскола в ЕС. Одним из предметов споров стало обсуждение конфискации замороженных активов России. Также лидеры Европы не могут договориться о том, следует ли продолжать поддерживать Украину.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (1)
  • 🤔🤔🤔
    06 декабря 2025 19:30
    Молодец Д.А. ждём новые смартфоны российского производства..
Добавить комментарий
Следующий материал