Приостановлена эвакуация экипажа танкера, терпящего бедствие в Черном море

Спасению экипажа мешает штормовая погода (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU

Операция по эвакуации экипажа танкера Kairos под флагом Гамбии, терпящего бедствие в районе города Ахтополь на юге болгарского побережья Черного моря после атаки украинского морского беспилотника Sea Baby, временно прекращена. По информации оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС), утром 6 декабря пограничный катер предпринял попытку снять моряков с аварийного судна, однако проведение спасательных работ оказалось невозможным из ‑за сильного волнения моря.

«Танкер надежно стоит на якоре, экологической угрозы не представляет, экипаж находится в безопасности, воды и продовольствия достаточно», — сказано в сообщении оперштаба по ликвидации ЧС. Его приводит ТАСС.

В акватории, где произошел инцидент, сохраняется волнение моря около 4 баллов, отмечается сильный порывистый ветер. Температура воздуха составляет порядка 15 градусов Цельсия, примерно такой же температуры и морская вода. При необходимости дополнительные запасы будут доставлены в район происшествия воздушным путем. Спасательные работы планируется продолжить после стабилизации погодной обстановки.

Аварийное судно удерживается на одном якоре на удалении нескольких сотен метров от берега. Кормовая часть танкера, его борт и рубка получили значительные термические повреждения и сильно обгорели. За состоянием судна с берега ведется непрерывное наблюдение нарядами пограничной полиции.

Танкер Kairos, подвергшийся атаке украинских морских дронов в территориальных водах Турции 28 ноября, утратил ход. Согласно имеющейся информации, 3 декабря турецкий буксир начал его сопровождение к порту, однако 5 декабря по неустановленным причинам прекратил буксировку и оставил судно в территориальных водах Болгарии у побережья, где Kairos встал на якорь.