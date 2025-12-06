Приостановлена эвакуация экипажа танкера, терпящего бедствие в Черном море
Операция по эвакуации экипажа танкера Kairos под флагом Гамбии, терпящего бедствие в районе города Ахтополь на юге болгарского побережья Черного моря после атаки украинского морского беспилотника Sea Baby, временно прекращена. По информации оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС), утром 6 декабря пограничный катер предпринял попытку снять моряков с аварийного судна, однако проведение спасательных работ оказалось невозможным из ‑за сильного волнения моря.
«Танкер надежно стоит на якоре, экологической угрозы не представляет, экипаж находится в безопасности, воды и продовольствия достаточно», — сказано в сообщении оперштаба по ликвидации ЧС. Его приводит ТАСС.
В акватории, где произошел инцидент, сохраняется волнение моря около 4 баллов, отмечается сильный порывистый ветер. Температура воздуха составляет порядка 15 градусов Цельсия, примерно такой же температуры и морская вода. При необходимости дополнительные запасы будут доставлены в район происшествия воздушным путем. Спасательные работы планируется продолжить после стабилизации погодной обстановки.
Аварийное судно удерживается на одном якоре на удалении нескольких сотен метров от берега. Кормовая часть танкера, его борт и рубка получили значительные термические повреждения и сильно обгорели. За состоянием судна с берега ведется непрерывное наблюдение нарядами пограничной полиции.
Танкер Kairos, подвергшийся атаке украинских морских дронов в территориальных водах Турции 28 ноября, утратил ход. Согласно имеющейся информации, 3 декабря турецкий буксир начал его сопровождение к порту, однако 5 декабря по неустановленным причинам прекратил буксировку и оставил судно в территориальных водах Болгарии у побережья, где Kairos встал на якорь.
Как сообщили в исполнительном агентстве «Морская администрация», экипаж обратился с просьбой об эвакуации, однако из ‑за неблагоприятных погодных условий проведение спасательной операции было отложено. Планируется, что при улучшении погоды моряков эвакуируют, а танкер отбуксируют в безопасный район. Судно Kairos, построенное в 2002 году, включено в санкционные списки Евросоюза, Великобритании и Канады. В момент атаки украинских морских дронов танкер следовал в направлении Новороссийска.
