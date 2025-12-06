Премьер Венгрии раскрыл четыре этапа подготовки войны Европы с Россией

По словам Орбана, ЕС для подготовки к войне с РФ потребуется воплотить в жизнь четыре этапа Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ухудшение международных отношений и последующий переход к открытому военному противостоянию между отдельными государствами или военно-политическими блоками разворачиваются поэтапно и включают четыре последовательные стадии, которые Европа готовит для будущего противостояния с Россией. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«На первом этапе разрываются дипломатические отношения, на втором — вводятся экономические санкции и прекращается экономическое сотрудничество», — сказал Орбан выступая на собрании активистов правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Кечкемете. Его слова приводит ТАСС.

На третьем этапе речь идет о вопросах, связанных с вооруженными силами и переводом экономики на военные рельсы. Именно эта стадия наблюдается в настоящее время, отметил Орбан. Тогда как четвертый этап представляет собой уже непосредственную фазу столкновения. Венгерский премьер подчеркнул, что Будапешт старается всячески сопротивляться такой подготовке Евросоюза (ЕС). По его словам, Венгрия делает все, чтобы не допустить подобного развития событий.

В то же время Орбан подчеркнул, что его кабинет намерен предпринять все возможные меры для прекращения конфликта на Украине, поддерживать мирную инициативу США и по-прежнему противостоять попыткам руководителей ЕС втянуть Европу в военное противостояние с Россией. По его словам, лидеры Евросоюза приняли решение о необходимости подготовиться к возможной войне с Россией к 2030 году. Он добавил, что «сигналы бедствия», исходящие от нынешнего курса руководства ЕС, ориентированного на затягивание конфликта на Украине и прямую конфронтацию с Россией, следует воспринимать максимально серьезно.

«Война не за горами, она близка с политической точки зрения. Европейские лидеры решили, что Европа вступит в войну. Есть решение по этому поводу. Официальная позиция такова, что мы должны быть готовы к этому к 2030 году», — сказал венгерский премьер.