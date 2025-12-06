По мнению автора TNI, нежелание Украины подписать мирное соглашение с РФ грозит негативными последствиями для мировой экономики Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Атаки украинских сил на объекты в акватории Новороссийска привели лишь к росту мировых цен на энергоресурсы, тогда как Россия быстро восстановила работу своей инфраструктуры. Об этом пишет американский журнал The National Interest (TNI).

Ночью, 29 ноября, беспилотные катера ВСУ нанесли удар по Морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. В результате атаки значительные повреждения получило причальное устройство ВПУ-2. В Министерстве энергетики Казахстана позже предупредили, что подобные удары ВСУ по объектам морской инфраструктуры КТК могут создать угрозу глобальной энергетической безопасности.

«Это была отчаянная атака проукраинских элементов, направленная на возможность дать Киеву стратегическую передышку. Это не сработало», — сказано в материале TNI.

