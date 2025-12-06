Россияне выбрали словом года «тревожность»

Слово тревожность стало словом года, согласно мнению 36% опрошенных россиян Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Слово «тревожность» признали главным «Словом года — 2025» по итогам народного голосования. Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Слово года». Победителей определили по результатам онлайн-опроса россиян.

«Им стала „тревожность“ — слово набрало наибольшее количество голосов пользователей (36%), отразив эмоциональное состояние общества в 2025 году», — сказано в сообщении пресс-службы, которое приводит РИА Новости. Свои голоса люди отдавали с апреля по декабрь 2025 года.

В шорт-лист также вошли слова «Вера», «Договорнячок», «Кринж», «Любовь», «Мир», «Надежда», «Ожидание», «Перемены», «Победа». Организаторами инициативы выступили импринт «Лингва», издательство «Мир и образование» и филологический проект «Скворцовские чтения». Они уточнили, что проект реализуется в рамках четырех направлений.

Продолжение после рекламы

В номинации «Гуманитарная сфера» рассматривались слова, отражающие общественные настроения, ключевые культурные и социальные тренды, а также значимые гуманитарные процессы. В категории «Техносфера» отбирались слова, связанные с развитием технологий, инновациями, процессами цифровой трансформации и их воздействием на общество и повседневную жизнь. В разделе «Сленг» учитывались единицы, характеризующие молодежный и интернет-сленг. Наконец, в номинации «Всенародное слово» выбор делался среди слов, которыми активно пользуются интернет-пользователи.

В номинации «Гуманитарная сфера» победителем признано слово «ИИ», которое, по замыслу организаторов, подчеркивает значимость искусственного интеллекта не только как технологического инструмента, но и как культурного и социального явления. В шорт-лист этой категории также были включены слова: «Вера», «Лабубу», «Любовь», «Патриотизм», «Переговоры», «Победа», «Поиск», «Ценности», «Цензура».

В категории «Техносфера» первое место заняло слово «Промпт», обозначающее краткое текстовое задание или инструкцию для систем искусственного интеллекта. В числе финалистов оказались также «Алгоритмы», «БПЛА», «DDoS-атака», «ИИ», «Импортонезависимость», «Кибербезопасность», «Национальный мессенджер», «План „Ковер“», «Цифровой рубль».