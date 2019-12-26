Экс-мэра Челябинска оставили в следственном изоляторе

Евгений Тефтелев участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Облсуд 26 декабря отклонил апелляцию адвокатов экс-мэра и бывшего вице-губернатора Евгения Тефтелева, обвиняемого в коррупции, на его заключение под стражу. Защита просила изменить содержание в СИЗО на домашний арест в коттедже под Челябинском, передает корреспондент «URA.RU» из зала суда.

«Рассмотрев материалы и жалобу адвоката на решение Центрального райсуда, апелляционная инстанция постановила оставить без изменений постановление суда первой инстанции» — озвучил судья свое решение.

По словам адвоката Анастасии Татарченко, содержание в доме обеспечит «достойную жизнь» Тефтелеву в контексте здоровья. «Жилье огорожено высоким забором и не помешает ведению следствия. При обыске была изъята значительная сумма и гражданско-правовые договоры — это свидетельствует, что у него здесь есть постоянные социальные связи и источники дохода, от которых он не намерен отказываться. Арест всех его счетов и вкладов, а также изъятие наличных средств делают невозможными попытки скрыться», — отметила она. По мнению адвоката при избрании меры пресечения в первой инстанции суд не учел состояние здоровья ее подзащитного и готовность сотрудничать со следствием.

Тефтелев заявил, что с 2013 года не покидал Россию, у него нет зарубежных виз, а загранпаспорт у следователя. Экс-мэр подтвердил, что сотрудничает со следствием и частично признал вину.

Гособвинитель был против изменения меры пресечения. «Считаю необоснованными доводы защиты», — сказал он.

Тефтелев обвиняется по ч.6, ст. 290 УК РФ (получение взятки руководителем органа местного самоуправления в особо крупном размере). Он руководил мэрией Челябинска с декабря 2014 года по октябрь 2019 года. Затем перешел в правительство области и стал вице-губернатором. После смены власти в регионе был отправлен в отставку.

Тефтелева задержали сотрудники ФСБ 11 декабря в Магнитогорске. По информации «URA.RU», депутат гордумы Челябинска Сергей Селещук заявил, что дал Тефтелеву взятку, когда тот был главой города, за контракт по строительству самой большой в регионе школы в микрорайоне Парковый. Соучастником проходит экс-начальник управления капитального строительства мэрии Евгений Пашков.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU