Utair придется пересмотреть стоимость билетов из Кургана в Москву

В УФАС считают, что авиакомпания пользовалась отсутствием конкуренции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпании Utair направлено предупреждение о необходимости пересмотреть тарифы на авиаперелеты «Курган-Москва-Курган». Решение об этом принято после жалоб пассажиров на завышенные цены, сообщает пресс-служба УФАС по Курганской области.

«В 2019 году компанией установлены тарифы экономического класса на перевозку пассажиров по маршруту Курган-Москва в одну сторону в размере от 1490 до 29000 рублей при одинаковых условиях полета для пассажиров», — выяснили в антимонопольной службе.

Анализ показал, что тарифы эконом-класса на указанном маршруте делятся на категории «Премиум», «Оптимум» и «Минимум». В каждой из них установлено по 16 тарифов. Таким образом, на один рейс авиакомпания продавала билеты суммарно по 48 тарифам эконом-класса. При этом условия применения тарифов в каждой категории были одинаковыми, единственное отличие — во времени приобретения билета. Приобрести билеты другой компании пассажиры не могли, так как Utair — единственный авиаперевозчик в курганском аэропорту.

Получить оперативные комментарии пресс-службы Utair «URA.RU» не удалось. В компанию направлен письменный запрос, на момент публикации ответ на него не поступил.

Ранее «URA.RU» сообщало, что о завышенных тарифах Utair в курганское УФАС сообщил один из пассажиров. По его мнению, авиакомпания устанавливала высокие цены, пользуясь своим монопольным положением в Кургане. На днях стало известно, что с 1 февраля 2020 года авиакомпания «Икар» откроет еще один рейс из Кургана в Москву