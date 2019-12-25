В Кургане определились с запуском второго авиарейса до Москвы

Новый ежедневный авиарейс появится в курганском аэропорту с 1 февраля. В Москву начнет совершать полеты авиакомпания «Икар». Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе курганского аэропорта.
«Рейс из Кургана в Москву будет совершаться ежедневно. В понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 21:00. Во вторник, четверг, субботу в 15:10», — рассказала пресс-секретарь аэропорта Надежда Ефремовцева.
Полеты будет совершать самолет Embraer 190 на 110 мест. Продажа билетов еще не началась, стоимость пока не известна. Сейчас из Кургана в Москву рейсы совершает компания Utair. Вылеты осуществляются ежедневно в 6:50. Самолет рассчитан на 180 мест, добавили в аэропорту.
Разговоры о запуске дополнительного рейса из Кургана в Москву велись последние годы. Попытки организовать рейсы заканчивались провалом. На курганский рынок перевозок с октября 2018 года пыталась зайти компания «Ямал», но позже передумала.
В 2015 году курганский аэропорт получил статус международного, планировались чартерные рейсы в Турцию и Египет. Также рассматривалась возможность создания грузового хаба для транспортировки грузов из Китая, однако пока был выполнен всего один грузовой рейс в начале 2018 года.