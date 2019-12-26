Прокуратура объяснила появление зеленого снега под Екатеринбургом

Свердловские силовики выяснили происхождение зеленого снега в городе Первоуральск под Екатеринбургом — причина крылась в промышленных отходах местного предприятия. Проверку провели сотрудники Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры.
«На территории г. Первоуральска 27 ноября 2019 года сотрудниками АО „Русский хром 1915“ производились работы по остановке на плановый осмотр дренажной скважины, в результате чего произошел излив хромсодержащих вод на рельеф местности», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Поскольку техногенное происшествие представляло явную угрозу для природы (были возможны загрязнение почвы и водных ресурсов), предприятию вынесли требование немедленно устранить причину и последствия ЧП. «После аварии АО „Русский хром 1915“ организованы работы по нейтрализации опасных веществ медным купоросом, снег с места излива вывезен на шламонакопитель», — сообщили в облпрокуратуре.