Свердловчане три года переплачивают миллионы за коммуналку

С 2016 года в Свердловской области завышенные тарифы ЖКХ, выяснила ФАС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители Свердловской области с 2016 года платят за услуги ЖКХ по завышенным тарифам, выяснила в ходе проверок Федеральная антимонопольная служба. По данным «URA.RU», в течение нескольких лет ФАС находила нарушения в деятельности Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области.

В 2018 году ФАС установила, что с 2016 года в Свердловской области завышены цены на электроэнергию, тепло- и водоснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). По подсчетам ведомства, в 2016—2017 годах общая переплата составила миллиарды рублей. Только за электроснабжение бюджетные организации разных уровней переплатили 40 млн рублей, а свердловчане, относящиеся к группе «прочие потребители» (лица, работающие в отдельном жилом помещении), — более 800 млн рублей. «URA.RU» направило ФАС запрос с просьбой уточнить, какую сумму переплачивали уральцы каждый месяц, но ответ не последовал.

В результате в конце 2018 года ФАС отменила 37 тарифных решений для 19 подконтрольных РЭК компаний и предписала установить новые тарифы. Глава ФАС Игорь Артемьев отдельно попросил губернатора Евгения Куйвашева проследить за ситуацией. Спустя несколько недель, по данным «URA.RU», в отношении председателя РЭК Владимира Гришанова прошла служебная проверка, ему указали на найденные нарушения.

Однако РЭК до сих пор не исполнила предписания, тарифы остались на прежнем высоком уровне, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ФАС России. В апреле 2019 года ведомство попросило Генпрокуратуру РФ провести проверку. Одновременно были возбуждены административные дела, по результатам которых Гришанова привлекли к ответственности по части 5 статьи 19.5 КоАП (невыполнение предписания органа, осуществляющего надзор в области регулируемых государством цен). «Общая сумма штрафов, наложенных на Гришанова, составляет более 1 млн рублей», — пояснили в ФАС России.

В пресс-службе РЭК «URA.RU» заявили, что обжаловали результаты проверок ФАС. «Судебные процессы по данным делам продолжаются», — отметили там.