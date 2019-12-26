Обрабатывать дороги солью начинают сразу после начала снегопада Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Часть жителей Тюмени оказалась недовольна тем, как убирают город в дни обильных снегопадов. По мнению горожан, дорожники чересчур увлекаются обработкой дорог химреагентами и не особо следят за тем, куда летит грязь во время уборки. Об этом они активно пишут в чатах районов города.

«Трактор ездит, убирает снег. Щетку направил на автомобили, припаркованные на стоянке, вся грязь и мелкий щебень летит в машины, тем самым повреждая лакокрасочное покрытие» — жалуется житель микрорайона Суходолье. Соседи советуют ему найти «коллег» по несчастью и подавать коллективный иск в суд.

Недовольны они и большим объемом химреагентов. «Скажите честно, там опять грязь? Вчера только машину помыли», — спрашивает молодая тюменка. «Конечно. Везде большие дороги в городе засыпаны солью», — отмечает другая.

По прогнозам синоптиков, снегопад в Тюмени продлится еще сутки. Только за последнюю ночь с тюменских улиц уже вывезли 13,6 тысячи кубометров снега.

Как рассказали в городской администрации, в первые часы снегопадов в городе проводится «патрульное прометание» спецмашинами, после чего дороги обрабатываются противогололедными составами, а уже потом снег сгребают и вывозят. «Согласно технологии, распределение [реагентов] по дорожному покрытию производится в тот момент, когда на нем уже имеется некоторое количество снега. В период снегопада интенсивностью 0,1 — 0,3 см/час приступают непосредственно после начала снегопада», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе городской администрации и отметили, что все замечания по уборке тюменцы могут направлять в виде сообщений на портал «Тюмень — наш дом».

От соли снег на дорогах и во дворах становится серым Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Из-за соли на дорогах образуется слякоть, и пешеходам приходится несладко Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Машины покрыты слоем реагентов и грязи Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На площадях реагенты не сыпят, но снег вывозят Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменцы жалуются, что зачастую уборщики не смотрят, куда направлены «метелки» техники Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU