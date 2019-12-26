Торговый центр может разместиться в девятом микрорайоне в Ноябрьске Фото: скрин видео Алексея Ширшова, «ВКонтакте»

Общественники Ноябрьска (ЯНАО) раскритиковали решение мэрии вырубить лес, на месте которого может появиться новый торгово-развлекательный центр. Об этом в соцсетях сообщил активист Алексей Ширшов.

«Уважаемые горожане, до каких пор мы будем терпеть, что без нашего согласия отдаются земли, лес вырубается? Когда восьмой микрорайон строили, я понимаю, вырубили много гектаров леса для строительства жилья людям. Но под торгово-развлекательный комплекс вырубать лес… Что творится в городе?» — написал активист на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в Ноябрьске есть свободные территории, которые можно отдать под застройку ТЦ. В беседе с «URA.RU» Ширшов пояснил, что власти не в первый раз «плюют на горожан и экологию и вырубают лес». С аналогичной ситуацией, по его словам, город столкнулся и при строительстве гипермаркета «Лента».

В мэрии «URA.RU» рассказали, что для размещения ТЦ выбрана территория в девятом микрорайоне. «О массовой вырубке леса никакой речи не идет. Это преждевременные разговоры. С „Лентой“ была аналогичная ситуация. Город получил серьезную компенсацию. Максимально сохранили лес вокруг, деньги были направлены на озеленение территорий», — отметили в администрации.

Вопрос строительства крупного ТЦ в Ноябрьске неоднократно поднимали и сами жители во время прямого эфира в соцсетях главы города Алексея Романова. Место определяли на градостроительном совете с учетом потребностей самих жителей: шаговая доступность, удобная транспортная развязка. Территорию также обговорили и с потенциальным инвестором. Предполагается, что по размерам и функционалу комплекс будет соответствовать «Сити-Моллу» и «Ауре» в Сургуте.