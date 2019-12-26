Пермские врачи, угрожавшие увольнением из роддома, выдвинули требования властям

Врачи пригласили администрацию больницы на разговор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Коллектив врачей роддома пермской больницы №6 записал видеообращение, адресованное руководству минздрава Прикамья. Медики высказали недовольство тем, что в роддоме урезали количество коек и сократили ставки врачей. При этом они отмечают, что нагрузка на медперсонал не уменьшилась, а зарплаты снизились. Обращение опубликовал в соцсетях независимый профсоюз «Альянс врачей Пермского края».

«Мы требуем увеличить количество коек, решить проблему с кадрами и вернуть заведующую отделением для новорожденных [Ирину Петрову]», — заявили врачи больницы.

Акушерка Вера Тиунова призналась, что в больнице остался один специалист ее профиля, который должен присутствовать при родах и в операционной одновременно. «Получается, что пациентки фактически остаются брошенными», — призналась Тиунова. По ее словам, при увеличившейся нагрузке зарплата медика снизилась с 28 до 20 тысяч рублей в месяц.

Ранее врачи больницы №6 угрожали увольнением из-за переработок и низких зарплат. Они также выступили в поддержку снятой с должности завотделением новорожденных Ирины Петровой, которая высказывала недовольство работой руководства больницы.

В министерстве здравоохранения «URA.RU» поясняли, что руководство больницы №6 изменило штатное расписание, в котором не предусмотрена должность заведующего неонатальным отделением. «Сотрудники [больницы] были предупреждены об изменениях за два месяца. После этого Ирина Петрова написала заявление о переводе на должность врача», — указали в краевом минздраве.