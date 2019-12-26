Зюганов на Госсовете попытался помочь Грудинину, но перепутал статистику

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов привел «Совхоз имени Ленина», принадлежащий бизнесмену Павлу Грудинину, в качестве примера успешного народного предприятия. Заявление прозвучало в ходе Госсовета, посвященного аграрной политике государства. По мнению вице-президента Фонда открытой новой демократии Анны Федоровой, своим выступлением Зюганов попытался спасти имидж опального бизнесмена, но перестарался со статистическими данными.
«У Зюганова экзотические представления о народных предприятиях. Если мы называем „народным“ бизнес, принадлежащий человеку, который держит деньги в офшорах, то непонятно, при чем здесь народ? Это частный бизнес Грудинина, за который он жадно держится», — отметила Федорова в разговоре с «URA.RU».
Политолог также поставила под сомнение и статистику, которую в ходе Госсовета привел лидер российских коммунистов. В частности, Зюганов отмечал, что «Совхоз имени Ленина» «производит около 20% всей российской клубники». «Даже беглый разбор статистики показывает, что эти цифры не имеют никакого отношения к реальности. И в целом очевидно, что Грудинин давно вступил в финансовые отношения с КПРФ, чтобы через партию обрести политическое влияние. И сейчас Зюганов пытается его спасти», — подытожила Федорова.
Дозвониться до самого бизнесмена и его представителей на момент публикации не удалось.
Грудинин участвовал в президентских выборах в 2018 году. Тогда бизнесмен выдвигался на пост главы государства от партии КПРФ и набрал 11,77% голосов избирателей (за него в общей сложности проголосовали 8,65 млн избирателей). Получить более высокий результат кандидату-коммунисту помешали многочисленные скандалы с его иностранными счетами и активами. Это же обстоятельство помешало бизнесмену и стать депутатом Госдумы после смерти коммуниста Жореса Алферова: ЦИК отказался передавать Грудинину депутатский мандат, мотивируя это наличием у него многочисленных счетов в зарубежных банках.