В Москве назвали кандидатов в главы уральского вуза, ставшего оплотом коррупции

Пока вузом руководит временный ректор Фото: depositphotos.com

В выборах ректора Уральского госуниверситета физкультуры (УралГУФК) будут участвовать два кандидата — исполнительный директор Челябинской областной федерации тхэквондо Максим Карпов и врио ректора Сергей Сериков. Такое решение приняла аттестационная комиссия Минспорта РФ. Эту информацию подтвердил «URA.RU» сам Карпов.

«Всего заявились семь человек, включая меня. Все кандидаты по отдельности выступили с докладами. Нам задавали вопросы. Мы не знали, что говорили коллеги», — добавил он также.

Сами выборы пока не назначены. «Дата выборов ректора — на усмотрение вуза. Пока такого решения нет. Сначала нужно получить решение аттестационной комиссии», — пояснил «URA.RU» врио ректора УралГУФК Сергей Сериков.

Управленческая турбулентность в вузе продолжается несколько последних лет. Последний полноправный ректор Евгений Орехов был арестован по обвинению во взяточничестве. В Санкт-Петербурге арестовали его дочь, которая, по версии силовиков, также участвовала в коррупционных схемах. Его предшественник Леонид Куликов осужден за хищение средств университета. Начальника отдела закупок университета Алексея Бузанова суд также признал взяточником.

Весной полиция проверяла информацию о том, что руководство вуза завышает себе зарплаты. Летом студенты-сироты пожаловались президенту РФ Владимиру Путин на прямой линии на незаконные поборы.