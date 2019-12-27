Курганский митрополит в день рождения проведет богослужение

Митрополит Даниил ждет вечером гостей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил в свой день рождения 27 декабря проведет богослужение в кафедральном соборе Александра Невского. Начнется божественная литургия в 8:30, сообщается на сайте епархии.

Также в свой день рождения Даниил пригласил в гости некоторых своих прихожан из числа известных людей Зауралья, сообщило «URA.RU» несколько приглашенных. «Дух у него крепкий, пожелаю в непростой территории, где давит депрессия человеческая, чтобы его оптимизм никогда не иссякал. А если ему будет тяжело, то всегда готов лично морально и духовно его поддержать», — заявил депутат Госдумы Александр Ильтяков. «Он открытый, добрый человек, начинает заполнять то запустение, которое было. Много работает, наводит порядок. Все у него получится!» — отметил промышленник Анатолий Чернов.

Промышленник, депутат курганской областной думы Сергей Муратов пожелал митрополиту, чтобы вокруг него консолидировались все добрые силы региона. «Желаю божьей помощи и божьего покровительства. Чтобы все бизнесмены помогали восстанавливать сгоревший храм в Чимеево и перестали ругаться», — отметил Муратов. Кроме того Муратов добавил, что в курганские храмы ходят в основном женщины. «Давайте, мужики, не с кружкой пива у телевизора сидеть и на корпоративах отплясывать, а по воскресеньям в храм приходить», — призвал он.

«URA.RU» присоединяется к поздравлениям и желает митрополиту Даниилу преданной паствы, мира и благоденствия.