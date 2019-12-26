«Единая Россия» удивила итогами за год вопреки прогнозам экспертов

Андрей Турчак назвал уходящий год успешным для «Единой России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак назвал уходящий год успешным для партии. Это подтвердил и директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, отметив, что у «Единой России» есть серьезный потенциал для развития.

«Нашей командой была проделана большая работа — 77% всех мандатов в Единый день голосования получила „Единая Россия“», — напомнил Турчак на заседании президиума Генсовета партии. При этом он отметил, что в следующем году партии предстоит улучшить результат, несмотря на заданную планку и возрастающую конкуренцию.

С тем, что 2019 год оказался удачным для «Единой России», согласен и директор по политическому анализу ИНСОМАР. «Партия смогла улучшить свои результаты по сравнению с прошлым годом, потому что „Единая Россия“ — настоящая партия с широкой представленностью и большим опытом и ресурсами. Также партия ищет новые формы коммуникации, занимается обновлением и проводит работу с идеологией — и все это находит отклик. В целом „Единая Россия“ выступила в этом году очень хорошо, причем вопреки прогнозам некоторых экспертов», — объяснил «URA.RU» Виктор Потуремский. «Финальным аккордом» в работе партии стала победа «Единой России» с убедительным результатом на выборах в Абакане — и это, по мнению политолога, подтверждает, что у партии есть потенциал.