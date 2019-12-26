Известная тюменская компания избавляется от недостроенного завода

Известный тюменский застройщик «Сибстройсервис» выставил на продажу незавершенный завод по производству панелей. За счет этого проекта компания планировала снизить себестоимость строящихся ими квартир. Объявление размещено на крупной публичной площадке объявлений «Авито».
«Продается производственная помещение, Тюменский район, поселок Новотуринский. Площадь земельного участка — 26,2 тысячи квадратных метров, площадь зданий — 8,1 тысячи квадратных метров, два этажа», — сообщается в объявлении.
Сумма, которую «Сибстройсервис» просит за недостроенное предприятие, составляет 175 млн рублей. «В связи со снижением объемов строительства в стране, вызванного новыми требованиями закона и перенасыщением рынка жилья, АО „Сибстройсервис“ приняло решение о неперспективности развития этого направления для компании на данный момент», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе застройщика.
О запуске строительства завода по производству панелей застройщик объявил в феврале. При этом сумма инвестиций называлась в пределах 500 млн рублей. Первым проектом, где планировалось использовать произведенные на новом предприятии панели, называли жилой комплекс в районе «Дом обороны». Запуск завода намечали на сентябрь.
Ранее исполнительный директор «Сибстройсервиса» Павел Юрочкин в эксклюзивном интервью «URA.RU» рассказал о том, что строительство завода было приостановлено. Причиной стала необходимость докапитализации компании на фоне кризиса.