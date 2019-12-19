Тюменский строитель объяснил тренд на микро-квартиры

Глава компании «Сибстройсервис» рассказал, почему маленькие выгодны и застройщикам, и покупателям Фото предоставлено компанией «Сибстройсервис»

Компания «Сибстройсервис» последний год не сходит с лент новостных агентств. Застройщик длительное время выступал третьей стороной в конфликте городской администрации Тюмени с компанией Utair из-за расположенного рядом с их ЖК «Москва» аэропортом «Плеханово». Позднее стало известно о переносе сроков сдачи нескольких строящихся их компанией домов — ситуацию брала на контроль тюменская региональная прокуратура. Тут же посыпались слухи о банкротстве и выводе денег из компании. Исполнительный директор компании Павел Юрочкин рассказал «URA.RU», что происходит с застройщиком.

— «Сибстройсервис» долгие годы была успешной компанией, но в 2016 году случился конфликт администрации Тюмени с авиакомпанией Utair из-за одного из домов ЖК «Москва», который попал в санитарную зону принадлежащего ей аэропорта «Плеханово». Сейчас конфликт исчерпан, чем все закончилось?

Дом ГП-5 в ЖК «Москва» стал камнем преткновения между администрацией города и Utair, а в итоге пострадал застройщик

— Администрация города переподписала с перевозчиком, по которому мы выступаем ответчиком, оно находится у юридических служб Utair. В нем более детально были прописаны условия предыдущего договора. Сейчас мы поставили в доме шумозащитные окна, рядом — специальные звукоизоляционные экраны. Причем по децибелам шум от вертолетов ниже, чем, к примеру, от машин на ул. Республики. В ближайшее время будем производить перенос летно-испытательного поля, где проходят проверку элементы вертолета после ремонта. Это была долгая и тяжелая история: однозначно, Utair не хотел, чтобы около аэропорта проходила застройка. Но это противоречит градостроительному плану Тюмени — сейчас эта территория будет обрастать кварталами. Была даже идея собрать всех застройщиков, выкупить участок и перенести аэропорт, но это юридически это оказалось практически неосуществимо. В ходе согласования мирового соглашения летно-испытательная площадка переносилась несколько раз. При этом проект разрабатывался красноярским институтом, а контролировали его свердловские специалисты.

— Именно с этого момента у вашей компании начались проблемы?

— Да, считаю, что эта ситуация стала родоначальником всех наших проблем. Конечно, в зеркало заднего вида смотреть смысла нет, но аэропорт «Плеханово» оказался большим подводным камнем в нашей работе. Раньше мы сталкивались с различными ситуациями, но эта проблема оказалась одной из крупнейших. В компанию за разъяснениями мгновенно обратились 400 дольщиков из 600. Мы даже привлекли к работе психолога, хотя это совсем не наша специализация. А после на фоне информационного шума навалился клубок проблем, которые пришлось решать в очень напряженном режиме.

— И на фоне этого выходит закон об эскроу-счетах, по которому застройщик должен использовать при возведении зданий собственные и заемные средства, а деньги дольщиков будут храниться в банке до момента сдачи…

— Да, и в этот переломный момент, когда пришлось перестраивать работу компании, на это наложились проблемы с Utair, задержки со сдачей жилья, иски дольщиков, летний спад спроса на недвижимость.

Нам пришлось докапитализировать компанию, приостановить строительство завода по производству панелей. Благодаря вложениям мы можем сегодня работать нормально, в этом году серьезно улучшили сроки ввода зданий. Хотя ранее мы могли одновременно строить по 6 высоток, сейчас ведем 2-3 дома.

Из-за плохого бэкграунда процесс выхода на строительство по новому законодательству несколько затянулся. Когда речь в банках зашла о миллиардных суммах, оказалось, что информационное поле вокруг нас очень важно. Но мы уже на финальной стадии договоренности по эскроу со Сбербанком, в начале следующего года начинаем строить первые дома: ГП-7 и ГП-9 в ЖК «Москва». После уже пойдут ГП 17-18, дом на Амурской. Также на завершающей стадии находятся переговоры по эскроу-счетам с «Дом.рф». Все это далось сложно, но мы отрегулировали работу и идем дальше.

— У вас были серьезные проблемы со сдачей ГП-13 в жилом комплексе «Олимпия» и ГП-5 в ЖК «Москва», Вас даже вызывали в прокуратуру по данному вопросу. Как обстоят с ними дела?

— На данный момент задержки сдачи по этим двум домам составляют от 1 до 3 месяцев. В декабре мы сдаем ГП-13 — правда, опять попадаем на просрочку по новым срокам. С ГП-5 укладываемся вовремя, и введем его в январе. После этого ввод всех остальных домов, назначенных на лето 2020 года, пойдет по положенным срокам.

— То есть все проблемы решены?

Компания работает в режиме «решения проблем» Фото предоставлено компанией «Сибстройсервис»

— Можно сказать, что мы сейчас работаем в режиме решения проблем, поскольку остались несколько вопросов. Налоги, зарплату мы добросовестно платим. Но участвуем во многих судебных спорах. Мы не отвечаем по ряду исков, используя свое право. Это те, суммы по которым, как мы считаем, завышены. К примеру, мы судимся с тем же «Дом.рф» по причине того, что у них одно видение земельных активов, а у нас другое. Они требуют с нас выплат за весь земельный участок около аэропорта «Плеханово», в том числе и под сданными в эксплуатацию домами — чего быть не должно. Обратились в госкорпорацию за разъяснениями, нам предложили в судебном порядке отмежевать участок и убрать таким образом из него застроенную территорию. Соответственно, уменьшатся и требования. Из-за этого наше имя постоянно светится в судах. Это был наш первый опыт работы с «Дом.рф» по земельным вопросам, в дальнейшем мы уже будем покупать участки либо по отдельности, либо с очередностью строительства.

— Ходили слухи, что ваша семья Юрочкиных, которой принадлежит «Сибстройсервис», на фоне кризиса приняла решение вывести деньги из компании в ресторанный бизнес. И даже создали новую строительную компанию, которую будете использовать в этой афере. Насколько это близко к правде?

— Ресторанным бизнесом у нас занимается старший брат Дмитрий, который ушел из строительного бизнеса в 2015 году. Строительный бизнес у нас основной, «Сибстройсервис» принадлежит нашему отцу Василию Алексеевичу Юрочкину. Да, в какой-то мере у нас семейный бизнес. А что касается создания новой компании — мы годами использовали одно юридическое лицо.

Но по новому законодательству для работы с банками нам более года назад пришлось создать еще одно, специализированного застройщика «Запсибжилстрой». Он будет заниматься строительством домов по эскроу-счетам. Так что теперь «Сибстройсервис» станет группой компаний.

— Какая стратегия развития у вас на ближайшее время?

Павел Юрочкин отмечает, что в новом году переносов сроков сдачи домов не планируется Фото предоставлено компанией «Сибстройсервис»

— В первую очередь — довести до конца строящиеся дома, одновременно выйти на новые объекты уже по эскроу-счетам. Мы планируем создавать третью очередь ЖК «Москва», где продолжим стратегию строительства доступного жилья. Здесь уже строится детский сад на выделенном нашему городу участке земли 0,9 га, есть дошкольное учреждение с другой стороны микрорайона. По плану развития территории вдоль аэропорта «Плеханово» городом предусмотрено строительство больницы и школы. К слову, тут опять же ситуация — генплан есть, а санитарно-защитной линии вновь нет. Также завершаем ЖК «Олимпия». Возможно, рядом с ней появится новый проект, но пока мы не хотим озвучивать информацию о нем. Также есть мысли построить дом формата бизнес-класса, концепция уже разработана.

— К слову, о концепции доступного жилья — по мнению некоторых экспертов, она также повлияла на финансовое состояние «Сибстройсервиса», из-за низкой маржинальности существенно снизив прибыль.

— Категорически с этим не согласен. За 2018 год нашим отделом продаж было заключено 1 379 сделки, по отношению к предыдущему году показатель вырос на 9,4%. По итогам года в кассу поступило 1,7 млрд рублей, прирост выручки за год составил 26,4%. Возможно, это низкомаржинальный продукт. Однако у нас есть и другие объекты — ЖК «Олимпия» является уже проектом комфорт-класса и, конечно, более окупаемым. Тем не менее, для нас ЖК «Москва» — серьезный социальный проект, в рамках которого мы строим достойное жилье для людей с невысоким достатком. Есть тюменцы, которые не могли на 2015 год потратить более миллиона на приобретение квартиры. Мы тогда проводили опросы потенциальных клиентов, все они сходились на этой сумме и отмечали, что готовы за нее приобретать жилье площадью 17-18 кв. м. И расчеты оправдались — мы буквально поломали рынок пансионатов в Тюмени, а ведь за ними стояли очереди. Наши клиенты получили за меньшую сумму полноценные квартиры в домах с нормальными лифтами, телеметрией, хорошим благоустройством территории — к нам даже ходят семьи с детьми из соседних районов. И этот сегмент рынка по-прежнему востребован. Правда, в новых проектах из-за нововведений в законодательстве площадь квартир будет увеличена до 20-22 кв. м., стоимость составит от 1,2 млн рублей.

Павел Юрочкин считает, что формат жилья их компании может стать решением доступного жилья в России Фото предоставлено компанией «Сибстройсервис»

— Почему все-таки избрали это направление — доступное жилье?

— Это наша социальная миссия. Во-первых, мой отец, Василий Алексеевич — строитель до мозга костей, и всегда хотел строить доступное жилье. Даже когда начинали работу, был ориентир на квартиры эконом-формата. Время меняется, более современное поколение теперь приходит домой чтобы поесть, поспать, зачать детей и снова убежать на работу. Им не нужны коридоры, за которые в итоге потом приходится платить коммунальные. Жилье большой площади, можно сказать, стало иррациональным. Понятно, что кому-то квартира 17 -18 квадратных метров из окна «Ландкрузера» не кажется нормальным жильем. Ну хорошо, поднимите благосостояние людей до такой степени, чтобы все могли покупать себе большие квартиры. Наша стратегия — жилье должно быть доступно для всех людей.

— Как-то этот проект поддерживается на государственном уровне?

— В бизнесе эту задумку оценили, но власти пока никак себя не проявляли. Я считаю, что таким жильем мы можем поддерживать темпы строительства, которые задал президент — строить к 2024 году 120 млн кв. м. за год. Если возводить только дорогостоящие квартиры, не будет у людей столько денег на его приобретение. Уже сегодня регионы запросили уменьшение показателей по переходному на эскроу-счета периоду. А что потом? Все будут покупать красивое и дорогое жилье? Нет. Стране нужны такие застройщики, как мы, как ТДСК, ЖБИ-3. Должно быть массовое жилье в свободном доступе. И тогда у нас не будет столь остро стоять жилищный вопрос и проблема износа домов. Такая система есть и в высокоразвитых, тех же скандинавских, странах. Нужна поддержка государства, разработанные ею программы, выделение социального жилья такого типа — не нужно этого бояться.