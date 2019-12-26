Девушка считает, что ее уволили на почве женской ревности Фото: zimatatiana, Instagram

Сотрудницу полиции Татьяну Зиму, которую после ЧМ по футболу в 2018 году иностранцы признали «самой красивой женщиной-полицейским из России», уволили из органов. Сама девушка считает, что ее уход мог быть выгоден официальному представителю МВД Ирине Волк, которая длительное время носила титул «красавицы в погонах».

«Ирине Волк не понравилось, что меня начали звать к [телеведущим Ивану] Урганту и [Андрею] Малахову, из-за рубежа приходили запросы… Звонили через нее, ну ее [Волк], видимо, задело то, что звездность может от нее куда-то перейти», — заявила экс-сотрудница полиции изданию Readovka.

Позже девушке сделали выговор за пост в Instagram о визите президента накануне 8 марта. Тогда Зима назвала Путина «царем» и пошутила, что после его приезда сотрудники отделения будут собирать новый асфальт обратно. В конце сентября девушку уволили без возможности восстановиться — начальство сослалось на то, что Зима была подписана на аккаунт оппозиционера Алексея Навального.

Популярность Зима приобрела после того, как ее личные фото появились в японском twitter-аккаунте, который посвящен российской армии. За неделю публикации со снимками девушки набрали более 150 тысяч лайков и разошлись по всему миру.



«URA.RU» не удалось получить комментарий Ирины Волк по поводу заявления девушки, так как ее телефон оказался не доступен для звонков.