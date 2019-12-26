На Севере России Дед Мороз умер во время раздачи подарков

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Разное. Курган, дед мороз
Медикам не удалось спасти актераФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Североморске (Мурманская область) во время утренника в детском саду скончался мужчина, исполнявший роль Деда Мороза. По предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам.

По словам очевидцев, Деду Морозу «стало плохо в момент раздачи подарков». Как уточняет «Интерфакс» ссылкой на пресс-службу СКР, мужчина умер в возрасте 51 года. Сейчас следователи выясняют, был ли мужчина сотрудником детского сада или его пригласили в качестве аниматора.

Как напоминает деловая газета «ВЗГЛЯД», аналогичный случай произошел в декабре 2018 года в Кемерово. На празднике в одном из детских садов столицы Кузбасса скончался заслуженный артист РФ Валерий Титенко.

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© Служба новостей «URA.RU»
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