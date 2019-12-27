Красная икра подешевела в России

В России подешевела икра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несмотря на предновогодний спрос, в России подешевела красная икра в баночках по 95 граммов. Об этом свидетельствует исследование сервиса отзывов и информации о товарах Rate & Goods.

«Средняя стоимость икры в минимальной расфасовке в декабре 2019 года снизилась на 3,14% по сравнению с тем же периодом прошлого года», — цитирует отчет РИА «Новости». Отмечается, что в прошлом году стоимость банки составляла 183,64 рубля, в этом — 177,88 рубля.

При этом самой популярной фасовкой является тара в 95 граммов — ее на российском рынке 41,6%. По словам аналитиков, выбор банки зависит от покупательской способности россиян, пишет Life . «Снижение цен на икру объясняется желанием производителей и продавцов увеличить продажи деликатеса в предпраздничное время», — пояснил гендиректор сервиса Роман Майстер.

Ранее «URA.RU» писало, что россиянам посоветовали воздержаться от покупки красной икры к Новому году, так как ее образцы заражены кишечной палочкой. Об этом сообщил сопредседатель Союза потребителей Росконтроль Александр Борисов, напоминает «Национальная служба новостей».