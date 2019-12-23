В России перед Новым годом возникли проблемы с красной икрой

Икра является «очень сложным продуктом»
Россиянам посоветовали воздержаться от покупки красной икры к Новому году, так как ее образцы заражены кишечной палочкой. Об этом сообщил сопредседатель Союза потребителей Росконтроль Александр Борисов.
«Консерванты сейчас мы не обнаруживаем в образцах, зато везде присутствует кишечная палочка», — приводит его слова «Национальная служба новостей». Также Борисов отметил, что икра в принципе является «очень сложным продуктом». На момент публикации «URA.RU» получить комментарий Роспотребнадзора не удалось.
В свою очередь врач-диетолог Лидия Ионова предостерегла россиян от употребления большого количества соленой рыбы, которая быстро портится. По словам врача. приготовленный салат с рыбой нужно съедать в течение новогодней ночи.