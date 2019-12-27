26 декабря 2019

Высокопоставленный генерал погиб при крушении самолета в Казахстане

© Служба новостей «URA.RU»
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Стало известно о жертвах катастрофы в КазахстанеФото: pixabay.com

При крушении самолета Fokker-100 авиакомпании Beak Air в Казахстане погиб председатель совета генералов страны Рустем Хайдаров. Об этом сообщает издание Tengri News со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

Кайдаров был почетным ветераном МВД Казахстана. По окончании университета в Алма-Ате, он в разные годы работал следователем, начальником полиции, заместителем, первым заместителем министра внутренних дел Казахстана.

Ранее «URA.RU» писало, что в Казахстане разбился пассажирский самолет. На борту находились 100 человек, включая членов экипажа, передает RT. В настоящее время известно, что в результате крушения погибли 15 человек, напоминает «Национальная служба новостей». С места авиакатастрофы в медучреждения доставлены 66 человек, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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