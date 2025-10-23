Курорты Северного Кавказа объединят в один бренд

На поддержку туризма на Северном Кавказе выделят восемь млрд рублей в ближайшие два года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Премьер-министр Михаил Мишустин ускорил появление в России одного из крупнейших в мире горнолыжных кластеров, который свяжет Архыз, Красную Поляну и Лагонаки. На заседании правительства 23 октября он заявил о расширении поддержки развития туристической инфраструктуры на Северном Кавказе. Как объяснил URA.RU вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, власти вкладывают в это деньги, чтобы привлечь инвестиции бизнеса. Цель — не только зимний, но и всесезонный отдых в регионе, от которого выиграют туристы и местные жители.

Сперва Мишустин поблагодарил сенаторов и депутатов Госдумы за поддержку предложений правительства при рассмотрении проекта бюджета на 2026–2028 годы в первом чтении. После этого он перешел к повестке заседания. Первой темой стала Курская область — региону выделили более 700 млн рублей на закупку медоборудования. Следом Мишустин обратил внимание на самый западный регион — Калининградскую область. Там продолжат упрощать ведение бизнеса.

Другой важной темой стало развитие туризма на Северном Кавказе. Это макрорегион с серьезным экономическими перспективами, отметил Мишустин. Сейчас ведется работа по привлечению бизнеса к созданию там всесезонных баз отдыха и горнолыжных курортов. На туристическую инфраструктуру в регионе уже запланировали потратить восемь млрд рублей в ближайшие два года.

«Это поможет активнее развивать территорию, делать ее более привлекательной для инвесторов, чтобы создавать там десятки километров новых трасс, наращивать мощности гостиниц, кафе и ресторанов. Надо максимально задействовать уникальные преимущества всего Северного Кавказа — это климат, природа, — чтобы формировать комфортные условия для разнообразного отдыха. Уверен, это привлечет путешественников не только из нашей страны, но и из ‑за рубежа», — сказал Мишустин.

Власти создают на Северном Кавказе базовую инфраструктуру, чтобы дальше бизнес мог вкладывать свои деньги в точки притяжения, считает эксперт по туризму Юрий Барзыкин. «Инфраструктура — это основное бремя государства, которое не потянет инвестор. Помимо туристической, есть еще и аэропорты, дороги, много всего другого, во что не идут частные деньги. Сейчас каждый вложенный рубль государства привлекает пять инвестиционных. Раньше это было гораздо меньше», — заявил собеседник URA.RU.

Сейчас привлекательны Домбай, новый курорт Мамисон в Северной Осетии, продолжил Барзыкин. Ведущую роль играет курорт Архыз в Карачаево-Черкесии, здесь строят аэропорт. Примечательно, что после 2027 года планируется начать строительство дороги Архыз — Красная Поляна, а затем ее продлят до Лагонаки в Адыгее. Благодаря этому в России появится одна из самых больших горнолыжных зон в мире. Все это инфраструктура многоцелевого назначения, она не только для туристов, но и местных жителей, которые тоже становятся заинтересованы в привлечении гостей.

“Должен быть общий бренд — Северный Кавказ, а не отдельные курорты или регионы. Туристы хотят за одну поездку совершить межрегиональный тур. Другая задача — сгладить сезонные разрывы. Зимой — горнолыжка, летом, весной, осенью — треккинг, походы, экологические, спортивные туры.