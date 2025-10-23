Логотип РИА URA.RU
«Это им дорого обойдется»: Путин высказался о запрете поставок унитазов из ЕС

Путин: отмена поставок унитазов из ЕС в Россию «дорого обойдется» Европе
23 октября 2025 в 20:45
Путин прокомментировал санкции ЕС против России

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами прокомментировал новые санкционные ограничения Европейского союза, в том числе запрет на поставки сантехнического оборудования. Корреспондент URA.RU передает из Кремля слова главы государства.

«Это им дорого обойдется», — пошутил российский лидер, отвечая на вопрос об отмене поставок унитазов из стран ЕС в Россию. Президент подчеркнул, что новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на экономическое положение России. По его словам, российская промышленность уже доказала способность адаптироваться к внешним вызовам.

Ранее Владимир Путин уже критиковал западные санкции против российского топливно-энергетического комплекса, подчеркивая, что такие меры вредят в первую очередь самим европейским компаниям, лишая их доступа к ключевым рынкам и вынуждая сокращать производство. Президент отмечал, что российские предприятия укрепляют собственные производственные мощности и успешно адаптируются к новым внешним условиям.

