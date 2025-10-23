Логотип РИА URA.RU
Политика

Путин: ни одна уважающая себя страна не делает ничего под давлением

23 октября 2025 в 20:52
Ни одно государство, уважающее себя, не принимает решений под внешним давлением. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после съезда Русского географического общества в Кремле.

«Новые санкции США — попытка оказать давление на Россию. Ни одна уважающая себя страна никогда не делает ничего под давлением», — сказал Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее ЕС утвердил девятнадцатый пакет санкций в отношении Российской Федерации. Основное внимание в новом блоке ограничительных мер уделено воздействию на экономическую сферу, в частности, на банковские учреждения и криптовалютные биржи. Кроме того, ограничения распространяются на организации, расположенные в третьих странах, включая Индию и Китай. Дополнительно Евросоюз вводит ограничения на передвижение российских дипломатов.

