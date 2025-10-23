Путин: ни одна уважающая себя страна не делает ничего под давлением

Путин назвал санкции США попыткой оказать давление на Россию Фото: Роман Наумов © URA.RU

Ни одно государство, уважающее себя, не принимает решений под внешним давлением. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после съезда Русского географического общества в Кремле.

«Новые санкции США — попытка оказать давление на Россию. Ни одна уважающая себя страна никогда не делает ничего под давлением», — сказал Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU.