Путин пообещал ошеломляющий ответ на поставки Tomahawk Украине
23 октября 2025 в 20:45
Разговоры о поставках американских ракет Tomahawk Украине — это попытка эскалации, сообщил президент РФ Владимир Путин. Он пообещал серьезный и ошеломляющий ответ на это решение, передает корресподент URA.RU из Кремля.
