На Урале росгвардеец пригрозил взорвать жилой дом

В Челябинской области боец Росгвардии пригрозил взорвать гранату в жилом доме. После эвакуации жильцов и переговоров несостоявшийся террорист сдался правоохранительным органам, сообщил источник «URA.RU» в силовых структурах.
ЧП произошло в одном из домов города Юрюзани в ночь на пятницу. Бурная ссора сержанта войск Росгвардии с женой закончилась стрельбой в пол из дробовика. Когда женщина в панике бросилась на выход, силовик начал кричать, что взорвет гранату. «На вызов прибыли сотрудники МЧС, пожарные и полиция. К тому времени, когда дебошир успокоился, из подъезда уже успели вывести жильцов, — рассказал собеседник. — Граната оказалась муляжом, а вот изъятое ружье представляло действительную опасность».
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области попросили время на подготовку комментария. В пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии не ответили на звонок корреспондента «URA.RU».