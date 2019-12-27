26 декабря 2019
25 декабря 2019

На Урале росгвардеец пригрозил взорвать жилой дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Ректор Челябинского Государственного Университета - ЧелГУ, Сергей Таскаев. Челябинск, граната, портрет, лимонка, таскаев сергей
Граната оказалась учебным муляжомФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области боец Росгвардии пригрозил взорвать гранату в жилом доме. После эвакуации жильцов и переговоров несостоявшийся террорист сдался правоохранительным органам, сообщил источник «URA.RU» в силовых структурах.

ЧП произошло в одном из домов города Юрюзани в ночь на пятницу. Бурная ссора сержанта войск Росгвардии с женой закончилась стрельбой в пол из дробовика. Когда женщина в панике бросилась на выход, силовик начал кричать, что взорвет гранату. «На вызов прибыли сотрудники МЧС, пожарные и полиция. К тому времени, когда дебошир успокоился, из подъезда уже успели вывести жильцов, — рассказал собеседник. — Граната оказалась муляжом, а вот изъятое ружье представляло действительную опасность».

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области попросили время на подготовку комментария. В пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии не ответили на звонок корреспондента «URA.RU».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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