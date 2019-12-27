Оливье и селедку под шубой предложили включить в наследие ЮНЕСКО

Помимо оливье, депутат предложил внести в список салаты селедка под шубой и мимомоза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Салаты оливье, селедка под шубой и фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» предложили сделать наследием ЮНЕСКО. Письмо с предложением депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виктор Зубарев направил гендиректору организации Одрэ Азуле.

«Мы обращаемся в Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия с беспрецедентной просьбой», — приводит текст письма РИА «Новости». Депутат предложил внести в список салаты оливье, селедку под шубой, мимозу, заливное и холодец.

Также там указан новогодний пирог со счастливой монетой внутри и традиция ставить на стол «Советское шампанское». Помимо этого предлагается приравнять к наследию проведение детских утренников с хороводами и Дедом Морозом. В списке есть и просмотр фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», массовые гулянья, игра в снежки и традиция праздновать Старый Новый год.

Зубарев считает, что Новый год, который в России празднуют с 1700 года, вобрал в себя все лучшее. По его словам, необходимо сохранить российские традиции и передать их следующим поколениям. Также он назвал праздник «самым семейным торжеством».