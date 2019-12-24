Потенциальному владельцу предлагают село за 20 миллионов рублей Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села и выставил его на продажу вместе со всеми домами и жителями.

Объявление о продаже села Васильевка появилось на одном из крупных сайтов купли-продажи. За 20 миллионов рублей предлагается приобрести 45 домов вместе с жителями, животноводческий комплекс и всю недвижимость и имущество, находящееся в селе. «Заволновались даже жители соседних сел, стали звонить по указанному номеру. Им ответили, что люди там живут, но они свободные, не крепостные, хозяин — барин, покупайте, а потом делайте, что хотите», — передает телеканал НТВ .

Село оказалось в частных руках во время перестройки. Государство выделило на возрождение деревни крупную сумму денег. Подрядчиком выступил Минусинский строительный комбинат, чей владелец получил право на использование земли для производства сельхозпродукции, а со временем стал и полноправным владельцем Васильевки: местные жители якобы добровольно подписали все документы и отдали бизнесмену свои дома, скот и сельхозтехнику.

Все эти годы они платили бизнесмену за воду и заготовку сена на его землях. По словам жителей, предприниматель действительно общался с ними как с крепостными, однако через какое-то время поборы прекратились и 15 местных жителей смогли отсудить свои дома назад. Остальные все еще живут в домах, принадлежащих бизнесмену, и боятся, что новый владелец лишит их покосов, чем оставит скотину голодной.

Представители предпринимателя сначала заявляли, что село продается только в хорошие руки, однако потом перестали комментировать ситуацию. При этом в районной администрации удивились и напомнили, что Земельный кодекс РФ за прошедшие годы сильно изменился и теперь бизнесмен не может владеть ни дорогами, ни лесами, ни населенным пунктом. Более того, в продлении аренды земли ему отказал суд, поэтому продавать ему нечего.