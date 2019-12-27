На Украине ответили на слова Путина об исконно русских землях

Владимир Путин заявил о принадлежности всего Причерноморья России на ежегодной большой пресс-конференции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр украинского города Херсон Владимир Николаенко обиделся на слова президента Росии Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья. Глава города заявил, что «исконные русские территории — это болота под Москвой».

«Все остальное — это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварству», — приводит слова Николаенко RT. Мэр отметил, что «московиты» нарушали договоренности и создавали кризисы в соседних государствах.

Также глава Херсона заявил, что на подобные заявления необходимо реагировать. Он с грустью вспомнил, что на высказывания о принадлежности Крыма не было должной реакции. Обращение Николаенко поддержали 33 депутата.

На ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что во времена СССР, исконно русские территории, в том числе все Причерноморье, которые не имели никакого отношения к Украине, были переданы под власть Киева. Сегодня, по его словам, приходится разбираться с последствиями такого необдуманного шага, передает «Национальная служба новостей».