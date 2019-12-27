В Кургане на студенческом фестивале будущие юристы показали бестселлер «Chicago» Фото Сергея Пашнова

Студенты Курганского госуниверситета поставили мюзикл мирового бестселлера «Chicago». Будущие юристы надели костюмы с элементами нижнего белья. Фото с фестиваля непрофессионального студенческого творчества «Весёлый ДЯФ-2019» размещено в соцсетях.

В афише студенты Института экономики и права КГУ так презентовали постановку: «Рады сообщить, что в этом году наша команда приготовит для вас интерпретацию прекрасного мирового бестселлера в музыкальном искусстве — музыкально-хореографический концерт, мюзикл «Chicago».

В соцсети «ВКонтакте» курганские авторы мюзикла подробно презентовали каждого персонажа, представив фото в виде афиши. Мюзикл «Chicago» — история о скандалах, грехе, коррупции и славе. Сюжет основан на реальных событиях — двух громких убийствах, прогремевших в Чикаго в 1924 году.

Постановку «Chicago» от команды будущих юристов судьи конкурса «Весёлый ДЯФ-2019» высоко оценили — команда заняла 1 место. Мюзикл студенты показали на сцене Молодежного досугового центра КГУ.

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В пресс-службе КГУ прокомментировали: «Руководство вуза не усматривает ничего предосудительного ни в фото, ни в выступлении студентов. Костюмы соответствуют идее произведения. К тому же все участники мюзикла — совершеннолетние. Постановка предварительно просматривалась преподавательским составом, руководством Института экономики и права, а также директором Центра культуры и досуга КГУ, хореографом, руководителем театра танца „Авиаль“ Светланой Григорьевой. Премьера мюзикла имела успех».

История в мюзикле «Chicago» посвящена двум громким делам об убийстве, прогремевшим в Чикаго в 1924 году Фото Сергея Пашнова

Мюзикл Института экономики и права стал лучшей концертной программой фестиваля «Весёлый ДЯФ-2019» Фото Сергея Пашнова